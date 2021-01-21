شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف ليبيا المركزى يعلن تراجع إيرادات الطاقة 92% العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92 %العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وقال البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وعانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.