شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم راية القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، سبيد ميديكال، السويس للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أوراسكوم للتنمية مصر، الدلتا للتأمين، دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 316.8 ألف جنيه، 39.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 14.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 26.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- الحديد والصلب المصرية إغلاق 2.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 44.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 41.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.146 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.