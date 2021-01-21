شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: صعود مخزونات النفط بأكثر من 2.5 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 2.5 برميل.



وصعد مخزونات البنزين بحوالي 1.1 مليون برميل بينما ارتفعت مخزون المقطرات بنحو 816 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام حيث تم تأجيل صدورها بسبب عطلة يوم الإثنين الماضي في الولايات المتحدة.