شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مورجان ستانلي" ينخفض رغم قفزة في الأرباح بأكثر من 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك "مورجان ستانلي" خلال تداولات يوم الأربعاء على الرغم من الإعلان عن قفزة في أرباحه بنسبة 51% خلال الربع السنوي الرابع من العام الماضي فضلا عن ارتفاع الإيرادات.



وكشف البنك في بيان عن تحقيق أرباح بنحو 3.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بأرباح قدرها 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وبلغت ربحية "مورجان ستانلي" 1.81 دولار لكل سهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما توقع محللون تحقيق أرباح عند 1.30 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بإيرادات قدرها 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي فيما توقع محللون ارتفاع الإيرادات إلى 11.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مورجان ستانلي" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 74.8 دولار، وسجل أعلى سعر 77.7 دولار وأقل سعر عند 74.3 دولار.