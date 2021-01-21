شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يقفز بنحو 17% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى قياسي على الإطلاق، وذلك بعد إعلان شركة العروض السينمائية الأصلية والعروض التلفزيونية عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الرابع.



وكشفت الشركة الأمريكية أم أن عدد مشتركيها تجاوز مستوى 200 مليون مشترك على مستوى العالم في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى عدد على الإطلاق.



كما أعلنت "نتفليكس" عن خطة لإطلاق برنامج إعادة شراء سهمها مما يدعم قوة السهم والقيمة السوقية.



وبلغت إيرادات "نتفليكس" 6.64 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما تجاوز توقعات بتحقيق إيرادات عند 6.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 16.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 586.3 دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في تداولات اليوم عند 593.2 دولار، وهو المستوى الأعلى في تاريخ الشركة، في حين سجل أقل سعر عند 556.8 دولار.