شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بفعل تجدد المخاوف حول وفرة الإمدادات من أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلة خسائرها رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تعرضت للضغط نتيجة استمرار تساقط الأمطار في أمريكا مما أثار المخاوف بشأن وفرة الإمدادات في السوق العالمي.



هذا، وقد شهدت مناطق واسعة في البرازيل والأرجنتين تساقطا غزيرا من الأمطار لا سيما على المناطق المزروعة بمحاصيل الذرة والصويا مما أثار قلقا من وفرة المعروض، وبالتالي، الضغط على الأسعار.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت أمس أن شركات تصدير خاصة باعت ما يقرب من 128 ألف طن من الذرة لليابان و100 ألف طن لجهة أخرى، بعد بيانات بشراء الصين 11.3 مليون طن من الذرة العام الماضي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 5.22 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.26 دولار وأقل سعر عند 5.12 دولار.