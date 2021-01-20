شكرا لقرائتكم خبر عن 14.7 مليار دولار استثمارات صناديق الشرق الأوسط في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قال معهد صناديق الثروة السيادية في تقرير حديث إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وعمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وجدت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط فرصاً هائلة في أسواق الولايات المتحدة. وباستثناء دول مثل إيران وتركيا، خصص المستثمرون السياديون في المنطقة كماً هائلاً من رؤوس الأموال لمديري الأموال الأمريكيين، وشاركوا في تطوير العقارات الحضرية والاستثمار في الشركات الخاصة.

وقد شهد عام 2020، أكبر عملية استثمار مباشرة من قبل الصناديق السيادية الأوسطية في أمريكا، إذ وصلت قيمتها إلى 14.724 مليار دولار، صعوداً من 6.479 مليار دولار في 2019، وحوالي 6.18 مليار دولار في 2018. وبهذه القفزة الكبيرة، يكون عام 2020 قد شهد أكبر تدفق استثماري مباشر للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة منذ 14 عاماً.

وقاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي عمليات الاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وقام برهانات كبيرة للاستحواذ على الأسهم الممتازة في الولايات المتحدة وأوروبا عندما ضرب فيروس كورونا بشدة، وحقق أرباحاً في وقت لاحق. من ناحية أخرى، خصص كل من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، مبالغ كبيرة من رأس المال للمستثمرين من الطرف الثالث، واختاروا الاستثمار المباشر في العقارات والبنية التحتية وفرص التملك في الشركات الخاصة.

وعلى الرغم من السيناريوهات المعاكسة في سوق النفط، تنظر الصناديق السيادية الخليجية الكبيرة إلى الولايات المتحدة على أنها الوجهة الاستثمارية المفضلة لديها، بينما تعمل على اختيار ما يناسبها من استثمارات في الدول الأوروبية.

