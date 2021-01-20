شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعود إلى المستويات القياسية بدعم نتائج الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

انتعشت أسواق الأسهم والسلع والخدمات العالمية أمس الأربعاء، بدعم من نتائج إيجابية لشركات وبنوك كبرى، في ظل تفاؤل ساد بين المستثمرين مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد وسلسلة القرارات التي أعلن أنها سيتخذها فور توليه منصبه بشأن العديد من القضايا الشائكة التي كانت تنتظرها الأسواق، وغمر اللون الأخضر كافة مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية التي قفزت جميعها باستثناء اليابانية، فيما عادت «وول ستريت» للمستويات القياسية، كما صعد النفط والذهب، حيث استفادت الأسواق من انتعاش المعنويات بدعم من آمال تحفيز جديد شكلت ضغوطاً على الدولار.



العملات



في أسواق الصرف، واجه الدولار الأمريكي ضغوطاً محدودة أمس، فيما لقى اليورو بعض الدعم إذ تحمس المستثمرون مع انحسار التوتر السياسي في إيطاليا وتحسن المعنويات في ألمانيا، وتجدد التركيز على الإنفاق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى خلال شهر.

وسجل مؤشر الدولار 90.379 الأربعاء، وقفز اليورو، ليجري تداوله مقابل 1.2150 دولار مواصلاً مكاسبه التي حققها أثناء الليل.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المتأثران بالمخاطر، وحققا مكاسب متواضعة. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تداول له 0.3% إلى 0.7719 دولار أمريكي فيما صعد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.7130 دولار أمريكي، واستقر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني وتمسك بمكاسبه مقابل الين الياباني.

وسجل الين في أحدث تداول 103.76 مقابل الدولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني على نحو طفيف إلى 1.3651 دولار.

النفط



في أسواق النفط، تجاوزت أسعار الخام 56 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقاً تحفيزياً ضخماً بما يعزز الطلب، فضلاً عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وصعد خام برنت 0.8% إلى 56.32 دولار للبرميل بعدما زاد 2.1% الثلاثاء، وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً أو 1% إلى 53.49 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهراً حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوماً من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير/ شباط.

في بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.56%، وزاد مؤشر «إس أند بي» 0.68%، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة.

وقفزت أسهم «نتفليكس» بأكثر من 13% بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في عدد المشتركين وقالت إنها تفكر في إعادة شراء الأسهم، وقالت أيضاً إنها تتوقع أن تكون نقطة التعادل على أساس التدفق النقدي هذا العام، كما قفزت أسهم شركة «ديزني» المنافسة في البث المباشر بنسبة 3%، وأيضاً ارتفعت أسهم شركة بروكتر أند جامبل بنسبة 2% حيث رفعت شركة السلع الاستهلاكية الأساسية توقعاتها وقالت إن الإيرادات في الربع الماضي قفزت نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات التنظيف.

وبلغت مكاسب أسهم مورجان ستانلي 2.4% بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات التقديرات نتيجة التداول القوي ونتائج إدارة الثروات.

وخلف جو بايدن الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، بصفته الرئيس 46 للولايات المتحدة، وركز خطاب تنصيبه على الحاجة إلى توحيد البلاد في أعقاب أعمال شغب عنيفة في الكابيتول هيل ووسط الحزبية الشديدة في الكونجرس. ويراقب المستثمرون أيضاً أي معلومات إضافية حول خطة إغاثة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وأيدت جانيت يلين، المرشحة المعينة من قبل بايدن لمنصب وزير الخزانة، زيادة الإنفاق على المساعدات وحثت المشرعين على «التصرف بشكل كبير».

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بعد أن أعلنت مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة وإيه.إس.إم.إل المصنعة للرقائق عن تحديثات أرباح مشجعة، وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وكانت أسهم السلع الفاخرة الدافع الأكبر للارتفاع بعد أن سجلت ريتشمونت زيادة 5% في المبيعات الفصلية بقيادة نمو قوي في علاماتها التجارية للحلي في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

وزاد سهم المجموعة 4.8% فيما ارتفع سهم سواتش جروب المنافسة 2.9%، وقفز سهم بربيري البريطانية 4.4% بعد إعلان الأرباح.

وصعد سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج 2.1% بعدما حققت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام، وقالت إنها تلقت طلبيات قوية لعام 2021.

وسجل مؤشر ميب الإيطالي أداء أفضل من سائر الأسواق بعدما اجتاز رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اقتراعاً بالثقة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، ما يتيح له البقاء في منصبه بعد انسحاب حزب صغير شريك من الحكومة الائتلافية في الأسبوع الماضي.

وفي طوكيو، تخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب حققتها في المعاملات المبكرة أمس الأربعاء، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح إذ لم تُشكل دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية لإنفاق كبير مفاجأة للمستثمرين.

ونزل المؤشر نيكاي الياباني 0.38% إلى 28523.26 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34% إلى 1849.58 نقطة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستوى قياسي مع دفاع يلين عن حزمة مساعدات مالية سخية لمعاونة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من تراجع مدفوع بجائحة فيروس كورونا.



الذهب



في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب أمس 1% إذ تراجع الدولار بعد دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية إلى تحرك كبير بشأن تدابير لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1851.70 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1090.85 دولار وربح البلاديوم 0.6% إلى 2367.26 دولار.



