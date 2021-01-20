«أرادَ» تبدأ تسليم أول باقة من المنازل للمالكين في «الجادة»

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «أرادَ» عن إكمال أول باقة من المنازل في الجادة، مشروع الشركة العملاق بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد. وتم إشعار مالكي الوحدات الجديدة البالغ عددها 210 منازل ضمن مباني «ريحان»، باستلام وحداتهم السكنية، بحيث يكونون أول السكان الذين سينتقلون للعيش في هذه الوجهة الحضرية المتكاملة التي سيبلغ عددها سكانها مستقبلاً أكثر من 70 ألف شخص.

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: هذه لحظة تاريخية في مسيرة «أرادَ»، حيث تمثّل خطوة كبيرة ضمن رؤيتنا لإعادة صياغة المشهد الحضري في إمارة الشارقة.

وأضاف: في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال هذا العام الجديد، سيكون هناك جدول حافل من الفعاليات إضافة للمرافق الترفيهية التي وفرناها في الجادة لإثراء تجربة المقيمين والزوار، على حدّ سواء.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الأمير خالد بن الوليد بن طلال: إننا ملتزمون بصياغة معايير جديدة لأساليب المعيشة العصرية لأولئك الراغبين في الاستثمار، أو العيش في مشاريع »أرادَ»، حيث حرصنا على أن تنعم أول باقة من سكان الجادة بأجواءٍ تنبض بالحيوية والنشاط في أحيائهم السكنية ضمن مجتمع الشارقة المتنامي.

وأضاف: نتوقع أن تكون هذه الوجهة المتكاملة مسكناً لقرابة 8 آلاف شخص بحلول نهاية 2021، ما سيجعلها إحدى أسرع المجمعات السكنية نمواً على مستوى دولة الإمارات.

وتقع أبنية ريحان الثلاثة في قلب المخطط الرئيسي للجادة، كما لا تبعد سوى مسافة قصيرة عن مجمّع مدار ونسيج دستركت؛ الحي الجديد للمبدعين في إمارة الشارقة. وتضم المباني الجديدة خيارات سكنية متنوعة تشمل الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتي نوم، حيث تمت المباشرة في الأعمال الإنشائية فيها في شهر إبريل/ نيسان 2019.

وستتم المباشرة بتسليم قرابة 3,500 وحدة سكنية في أكبر مشروع في تاريخ الشارقة خلال عام 2021، فبعد الانتهاء من شقق ريحان، سيتم تسليم 621 وحدة سكنية ضمن أبنية أريج السبعة في شهر فبراير/ شباط، في حين سيستلم مالكو الفلل والمنازل الريفية البالغ عددها 101 منزل مفاتيح وحداتهم ضمن مجتمع سراب خلال شهر مايو/ أيار المقبل. ولاحقاً خلال شهر يونيو/ حزيران 2021، ستقوم «أرادَ» بتسليم شقق مِسك الفاخرة والبالغ عددها 554 وحدة سكنية. أما في شهر أغسطس/ آب، فسوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدرسة «سابيس» الدولية-الجادة استعداداً لبدء العام الدراسي في شهر سبتمبر/ أيلول. وبحلول نهاية 2021، ستقوم الشركة بتسليم 2,000 منزل ضمن المرحلة السكنية الثانية في الجادة؛ «إيست فيليدج».