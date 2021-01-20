«شمس» و«أومنيس ميديا» تطلقان منصة رقمية



الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت شركة شمس للخدمات الإعلامية، التابعة لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وشركة أومنيس ميديا، المتخصصة في تطوير وإدارة الحلول الرقمية الإعلامية المتكاملة، منصة «أومنيس إنفلونسرز»، في إصدارها التجريبي، بهدف دعم ومساعدة الشركات على التواصل مع المؤثرين الذين يستطيعون الترويج لمنتجاتها وتحقيق النتائج المرجوة في إطار ميزانية محددة وتوقيت معين، والاستفادة من خدمات التسويق الرقمية المتنامية والتي تشهد معدل نمو سنوياً بواقع 32%.

وقال الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «وفقاً لدراساتنا وأبحاثنا ومتابعتنا الحثيثة، فإن صناعة التسويق العالمية من خلال المؤثرين ستشهد نمواً هائلاً، اذ بلغت ما يقارب ال 6 مليارات دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 24 مليار دولار بعد نحو أقل من خمس سنوات، ما يؤكد أهمية الفرص الواعدة التي ستقدمها المنصة للمؤثرين والمعلنين.

وتابع: من هنا جاءت فكرة تصميم وتطوير، وبالتالي تفعيل، منصة«أومنيس إنفلونسرز»، الرقمية من أجل الإسهام الفعّال في تقديم جيل جديد من المؤثرين في عالم التواصل الاجتماعي بمختلف منصاته ووسائله، يتميز بالحيوية والنشاط والفاعلية المرتكزة إلى مهارات وإمكانات وخبرات ومؤهلات متنوعة، يمكن لها أن تحقق نجاحات لافتة حافلة بالإبداع والتميز والابتكار.

وأضاف: نحن على ثقة تامة بأن منصة«أومنيس إنفلونسرز» التي تم الاشتغال عليها بدقة وعناية، ستعمل على المساهمة في إعادة رسم ملامح صناعة التواصل، وسيكون لها أثر إيجابي كبير في كل قطاعات العمل والإنتاج والاستثمار والتسويق، إذ ستصبح سوقاً عالمية للمؤثرين، خصوصاً أنها تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، هي: استقطاب المؤثرين، وتنمية مواهب المؤثرين، وترويج المؤثرين.