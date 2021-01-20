شكرا لقرائتكم خبر عن 40.2 مليار درهم قروض ضختها البنوك الوطنية خلال 11 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت الأصول الإجمالية للبنوك الوطنية بحوالي 1.3% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، إلى 2.8 تريليون درهم، مقابل 2.83 تريليون درهم في أكتوبر 2020، لكنها سجلت ارتفاعاً بحوالي 4.1% خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن الأصول الإجمالية للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة تراجعت على أساس شهري في نوفمبر الماضي بحوالي 0.7% إلى 405.1 مليار درهم، وارتفعت قيمتها منذ بداية العام بحوالي 2.6%. ووصلت حصة البنوك الوطنية من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة إلى 86.9% في نهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت المؤشرات المصرفية للبنوك الوطنية والأجنبية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الائتمان من البنوك الوطنية تراجع بحوالي 0.6% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، لكنه سجل نمواً بحوالي 2.6% منذ بداية العام، ليصل مع نهاية نوفمبر 2020 إلى 1.61 تريليون درهم، بقروض جديدة وصلت قيمتها خلال الفترة إلى 40.2 مليار درهم.

وتراجع الائتمان الإجمالي من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 1% على أساس شهري، وبنحو 1.8% منذ بداية العام إلى 189.5 مليار درهم.

إجمالي الائتمان

وجاء التراجع في الائتمان من البنوك الأجنبية بشكل أساسي نتيجة تراجع ائتمان الخاص بحوالي 5.3% منذ بداية العام (1% تراجع شهري في نوفمبر) إلى 125.1 مليار درهم. وتراجع إقراض الأفراد من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 10.5% منذ بداية العام، على الرغم من استقراره على أساس شهري في نوفمبر) ليصل إلى 26.5 مليار درهم.

وسجل الائتمان الحكومي من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ارتفاعاً بحوالي 47.1% منذ بداية العام (تراجع 1% على أساس شهري) إلى 10.3 مليار درهم، كما ارتفع الائتمان للشركات شبه الحكومية من البنوك الأجنبية بحوالي 10.6% منذ بداية العام (مع استقرار على أساس شهري) إلى 17.7 مليار درهم.

وبحسب بيانات «المركزي»، فقد تراجع ائتمان القطاع الحكومي من البنوك الوطنية بحوالي 2.4% منذ بداية العام (تراجع 0.2% في نوفمبر) إلى 244.5 مليار درهم. وتراجع الائتمان للقطاع الخاص من البنوك الوطنية بحوالي 1% منذ بداية العام (ارتفع 0.2% في نوفمبر) إلى 992.9 مليار درهم. وارتفع الائتمان من البنوك الوطنية للشركات شبه الحكومية بحوالي 20.5% خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي (تراجع 0.3% على أساس شهري في نوفمبر 2020) إلى 204 مليارات درهم. وارتفعت في الوقت نفسه قروض الأفراد من البنوك الوطنية بحوالي 0.4% منذ بداية العام (0.7% الارتفاع الشهري في نوفمبر) إلى 304.1 مليار درهم.

الاستثمارات الإجمالية

ورفعت البنوك الوطنية استثماراتها الإجمالية بحوالي 11.9% خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي (ارتفاع شهري 1.8%) إلى 402.9 مليار درهم. وأظهرت أحدث بيانات «المركزي» أن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها في سندات الدين بحوالي 12.5% منذ بداية العام (1.8% على أساس شهري في نوفمبر الماضي) إلى 236.6 مليار درهم. وخفضت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بحوالي 13.1% منذ بداية العام (لكنها رفعتها بمعدل 3.3% على أساس شهري في نوفمبر 2020) إلى 9.3 مليار درهم.

أما البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فرفعت استثماراتها الإجمالية خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي بحوالي 31.2% (تراجع 1.7% على أساس شهري في نوفمبر) إلى 51.3 مليار درهم. وزادت البنوك الأجنبية استثماراتها في سندات الدين بحوالي 35.3% منذ بداية العام (تراجع 1.4% في نوفمبر) إلى 48.3 مليار درهم. وكانت البنوك الأجنبية تخارجت من استثماراتها في الأسهم، والتي لم تزد على 100 مليون درهم، في مارس الماضي، ولم تعد لضخ استثمارات في الأسهم منذ ذلك الوقت وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وخفضت البنوك الأجنبية استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 9.1% منذ بداية العام (تراجع 6.3% على أساس شهري في نوفمبر) إلى 3 مليارات درهم.

وعلى مستوى الودائع أظهرت بيانات «المركزي» أن الودائع الإجمالية لدى البنوك الوطنية تراجعت بحوالي 0.4% منذ بداية العام (2% تراجع شهري في نوفمبر) إلى 1.65 تريليون درهم. وفي المقابل ارتفعت الودائع لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 6.3% منذ بداية العام (تراجع 0.3% في نوفمبر) إلى 225.4 مليار درهم.