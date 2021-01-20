شكرا لقرائتكم خبر عن عويضة المرر: 9 مليارات درهم استثمارات الإمارة في الطاقة المتجددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن استثمارات أبوظبي في الطاقة المتجددة بلغت أكثر من 9 مليارات درهم في ظل الاستمرار خلال السنوات القادمة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة لمواجهة زيادة الطلب في المستقبل.

وقال: إن أبوظبي تمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وعلى رأسها محطة براكة للطاقة النووية السلمية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي ستكون من أكبر المحطات المستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التي ستكون أيضاً من أكبر المحطات في العالم.

وأضاف، أن أبوظبي تمتلك أيضا 4 محطات كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية وهي محطة شمس 1، ومحطة مصدر للطاقة الشمسية ، ومحطة الظفرة، ومحطة نور أبوظبي . (وام)