شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 817 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا بقيمة 10 جنيهات، مع تحرك ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالميا بقيمة 30 دولارا، لترتفع الأونص من 1838 دولارا صباحا إلى 1868 دولارا بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 700 جنيه.

عيار 21 سجل 817 جنيها.

عيار 24 سجل 934 جنيها.

الجنيه الذهب 6563 جنيها.

أونصة الذهب 1868 دولارا.

وافتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اقترب بها من مستويات قياسية اليوم الأربعاء، مع تولى جو بايدن مهام رئاسة الولايات المتحدة، بينما قفز سهم نتفلكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التليفزيونية والأفلام.

وصعد المؤشر ناسداك بما يعادل 1.10% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13,342 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28% مسجلا 31,017 نقطة، وتقدم المؤشر S&P500 بنحو 0.46% إلى 3,816 نقطة، كما ارتفع مؤشر سعر الذهب 1.5% مع توقعات بتحرك آخر لأسعار الذهب.