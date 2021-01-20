أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم راية القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، سبيد ميديكال، السويس للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أوراسكوم للتنمية مصر، الدلتا للتأمين، دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 316.8 ألف جنيه، 39.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 14 ألف سهم، 109.1 ألف سهم، 11 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 3710 سهم، 605 سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 394 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 22.5 ألف سهم.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة بعدد 1.2 مليون سهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

عرض النصر

أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، رفض العرض المقدم من تحالف شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري وشركة نيو سمارت للإنشاءات للاستحواذ على 7.07 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة، مبررة أن عرض الشراء المقدم والمحدد بمبلغ 45 جنيهاً للسهم، غير مجزٍ ويتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين والعاملين بها.

حورس للسمسرة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (97) لسنة 2021 الصادر أمس الثلاثاء، والمتضمن فى مادته الأولى وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 5 أغسطس عام 2018، لذا سيتم تفعيل القرار اعتباراً من يوم 21 يناير وحتى يوم 19 فبراير المقبل، منوهة إلى أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 إبريل عام 2020.

الجيزة للمقاولات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد 292.9 مليون جنيه، موزعاً على عدد 1.5 مليار سهم بدلاً من 292.9 مليون سهم، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.