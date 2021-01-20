شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الأمريكي بعد تنصيب "بايدن" لرئاسة الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب تنصيب الرئيس "جو بايدن" رسميا لقيادة الولايات المتحدة خلال الأربع سنوات المقبلة.



وألقى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" خطاب وداع عند مغادرة البيت الأبيض وأعرب عن أمله في نجاح إدارة "بايدن" في تجاوز العقبات وأن تكون بلاده آمنة ومستقرة.



أما "بايدن"، فقد صرح في خطاب تنصيبه بواشنطن أنه يجب تجاوز أي خلافات وانقسامات بين الشعب الأمريكي والعودة إلى الوحدة كما دعا المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات من أجل الوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت وكالات أنباء عن أن "بايدن" ينوي بدء فترة رئاسته بعدة قرارات على رأسها عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية وإلغاء الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء سياسية الهجرة، وهي قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.