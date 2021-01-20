«الأهلي» يبدأ طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ البنك الأهلي التجاري طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار.

حيث سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم طرحها وفقا لظروف السوق. وتقرر أن تكون بداية الطرح أمس الأربعاء، فيما ستكون نهاية الطرح في 26 يناير الجاري.

وعين البنك الأهلي كلا من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، وشركة الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبقيمة اسمية 200 ألف دولار . على أن يحدد العائد حسب ظروف السوق. وأن تكون مدة الاستحقاق مستمرة (بدون تاريخ استحقاق). ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضح في شروط وأحكام الصكوك.

وذكر البنك أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات العلاقة في حينه.

تفاصيل الطرح

نوع الإصدار:صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار

قيمة الطرح : ستحدد وفقا لظروف السوق

بداية الطرح 20 يناير 20

نهاية الطرح 26 يناير 9 20

الفئة المستهدفة : المستثمرون ذوو الخبرة

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.

الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار

سعر الطرح: يحدد حسب ظروف السوق

القيمة الاسمية: 200 ألف دولار

العائد: يحدد حسب ظروف السوق

مدة الاستحقاق: مستمرة

أحقية الاسترداد:

يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك