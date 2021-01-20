بنك الرياض يطرح صكوك رأسمال مقومة بالريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال مطروحة طرحا خاصا في المملكة، حيث سيتم تحديد قيمة الطرح، وعدد الصكوك بناء على ظروف السوق. وأكد البنك أن تاريخ انتهاء الطرح والذي بدأ أمس الأربعاء سيكون في 9 فبراير المقبل. وأوضح أن شركة الرياض المالية ستكون كمنسق ومتعامل منفرد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، بسعر طرح مليون ريال فيما ستكون القيمة الاسمية مليون ريال. وأوضح أن شركة الرياض المالية ستكون كمنسق ومتعامل منفرد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، بسعر طرح مليون ريال فيما ستكون القيمة الاسمية مليون ريال. وسيكون السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقا لظروف السوق). وتبلغ مدة الاستحقاق 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقا لشروط وأحكام الصكوك. وسيتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاها. ومع ذلك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفقا لشروط وأحكام الصكوك. صكوك رأسمال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي. بناء على ظروف السوق مدة استحقاق (الصك/ السند): شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد. 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقا لشروط وأحكام الصكوك.

الحد الأدنى للاكتتاب: مليون ريال.

سعر طرح (الصك/ السند): مليون ريال.

القيمة الاسمية: مليون ريال. عائد (الصك/ السند): السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقا لظروف السوق).

المستثمرون ذوو الخبرة طبقا لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. عائد (الصك/ السند):

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