شكرا لقرائتكم خبر حصة سوقية 40% لاندماج الأهلي وسامبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتم إنجاز صفقة اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على الرغم من الظروف الحالية، رجحت الوكالة رفع الحصة السوقية للكيان المالي الناتج عن الاندماج إلى ما بين 35% و40% من السوق المصرفية في السعودية.

وأوضحت موديز في تقرير لها أن صفقة الاندماج ستنعكس إيجابا على البنك الأهلي، حيث ستعطيه تنويعا أكبر في المنتجات ذات الدخل الثابت، إضافة إلى العملاء الجدد.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز، قادرا على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.