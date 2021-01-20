حصة سوقية 40% لاندماج الأهلي وسامبا

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وأوضحت موديز في تقرير لها أن صفقة الاندماج ستنعكس إيجابا على البنك الأهلي، حيث ستعطيه تنويعا أكبر في المنتجات ذات الدخل الثابت، إضافة إلى العملاء الجدد.وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز، قادرا على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.
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