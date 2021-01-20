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ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وإلزام المنشأة بإصلاح السيارات المتضررة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.وتشدد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.
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