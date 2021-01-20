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وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن إطلاق الخدمات الالكترونية يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المشتركين من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، ومنها خدمة التصديق الالكتروني، طلب تصريح عروض ترويجية، إعادة التصدير، إجراء مسابقة، طلب تعريف، وتفويض الهيئة العامة للغذاء والدواء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة أبها خدماتها الالكترونية للمشتركين، من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على موقع الغرفة.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن إطلاق الخدمات الالكترونية يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المشتركين من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، ومنها خدمة التصديق الالكتروني، طلب تصريح عروض ترويجية، إعادة التصدير، إجراء مسابقة، طلب تعريف، وتفويض الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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