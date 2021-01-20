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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه عقد في دورته الأولى برئاسة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس إدارة المهندس عبد الله العبدالكريم، وحضور جميع أعضاء المجلس. وثمن رئيس المجلس ثقة أعضاء اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، التي تمثل مالك الشركة (حكومة المملكة العربية السعودية) في المجلس لدورته الأولى لمدة خمس سنوات. واستمع المجلس للعرض المقدم عن مراحل تقدم أعمال تأسيس الشركة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما رحب المجلس وبارك توقيع اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة، التي ستمكن الشركة من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وتمهد لتوقيع اتفاقيات نقل المياه والعمل على أسس تجارية. واستمع المجلس للعرض المقدم عن مراحل تقدم أعمال تأسيس الشركة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما رحب المجلس وبارك توقيع اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة، التي ستمكن الشركة من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وتمهد لتوقيع اتفاقيات نقل المياه والعمل على أسس تجارية.

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