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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشراكة والمحفزات استعرضها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني خلال لقاء بغرفة الباحة، حضره رئيس مجلس الغرفة محمد المعجباني وعدد من الأعضاء ورجال الأعمال.

وذكر الجعويني أن الصندوق يعمل على التركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها، مبينا أن الصندوق يتكامل مع منشآت القطاع الخاص في المنطقة لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل وزيادة مشاركة أبناء وبنات الوطن في قطاع الأعمال.

يذكر أن الصندوق يستهدف قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وبحث سبل تعظيم استفادة المواطنين والمواطنات من برامج وخدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي ينفذها الصندوق، وتحفيز المنشآت على النمو والاستقرار، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية.