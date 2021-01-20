شكرا لقرائتكم خبر عن «القطرية» تعلن مواعيد استئناف رحلاتها إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

‏‎أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، عن استئناف رحلاتها مجدداً إلى دولة الإمارات، وذلك بتشغيل رحلاتها إلى كل من مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي.

وقالت الناقلة في بيان: إنها ستشغل رحلتين يومياً إلى دبي اعتبارا من 27 يناير/ كانون الثاني ورحلة يومياً إلى أبوظبي اعتبارا من 28 يناير.

يذكر أن الاتحاد للطيران أعلنت عن استئناف رحلاتها التجارية بين أبوظبي والدوحة، وذلك رهناً بالموافقات الحكومية المرعية الإجراء ابتداءً من 15 فبراير 2021. فيما أعلنت العربية للطيران استئناف رحلاتها إلى قطر أيضاً اعتبارا من 18 الجاري.