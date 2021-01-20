شكرا لقرائتكم خبر عن آمال التحفيز الأمريكي تضع النفط فوق 56 دولارا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل الأربعاء بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.

وبحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 42 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 56.32 دولار للبرميل بعدما زاد 2.1 بالمئة الثلاثاء. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 53.49 دولار للبرميل.

غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف بشأن الطلب في المدى القريب مع استمرار زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير.

وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية. ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل. (رويترز)