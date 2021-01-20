شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعاود التداول أعلى 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه في ظل تركيز الأسواق على تولي الرئيس "جو بايدن" منصبه في الولايات المتحدة وترقب سياساته.



وكشفت وكالات أنباء عن أن "بايدن" ينوي إلغاء بعض القرارات التي اتخذها سلفه "ترامب"، ومن بينها العودة لاتفاقية التغيرات المناخية ومنظمة الصحة العالمية وإلغاء بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات معهد البترول الأمريكي على أن تصدر البيانات الرسمية يوم الجمعة نظرا للعطلة الرسمية يوم الإثنين الماضي.



على صعيد آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 53.06 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 56.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.