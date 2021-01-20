شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يحافظ على مكاسبه بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأبقى على مكاسبه عقب صدور قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.



وقرر البنك المركزي الكندي الإبقاء على على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع توقعات الأسواق بشكل كبير.



يأتي ذلك ضمن جهود البنك لإنعاش الاقتصاد وإعادته لمسار النمو والتعافي من جائحة "كورونا" والتي أثرت سلبا على النمو وإنفاق المستهلكين.



هذا، وتتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم نحو واشنطن من أجل متابعة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".



وكشفت وكالات أنباء عن أن "بايدن" ينوي بدء فترة رئاسته بعدة قرارات على رأسها عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية وإلغاء الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء سياسية الهجرة، وهي قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.791، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7933 في حين سجل أقل سعر عند 0.7844.