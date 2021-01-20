شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع وسط ترقب لتولي "بايدن" رئاسة الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد استيعاب الأسواق لتصريحات "جانيت يلين".



كانت المرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد صرحت في جلسة استماع أمام الكونجرس بأنه من الضروري ضخ المزيد من الحوافز المالية لدعم العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ومساعدتهم على الصمود في وجه تداعيات جائحة "كورونا".



كما أكدت "يلين" على أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لن تسعى لإضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى.



هذا، وتتجه أنظار العالم اليوم نحو حفل تنصيب الرئيس المنتخب "بايدن" بشكل رسمي رئيسا للولايات المتحدة على مدار أربع سنوات قادمة.



ومع تولي "بايدن"، يتوقع محللون عودة إدارته لفرض قيود على ملوثات البيئة، مما يعني زيادة الطلب على البلاديوم المستخدم في قطع غيار سيارات تقلل انبعاثات الكربون.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش عند 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.32 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2376 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2387 دولارا وأقل سعر عند 2342 دولارا.