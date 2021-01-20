شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعاود الارتفاع أعلى 31 ألف نقطة في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأربعاء في ظل الترقب عن كثب بالأسواق العالمية لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".



ويتواصل صدور نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة حيث أعلنت "نتفليكس" أمس تجاوز عدد مشتركيها 200 مليون مشترك في الربع السنوي الرابع من عام 2020 كما أن الشركة حققت إيرادات أعلى من التوقعات في نفس الفترة.



وتتجه أنظار العالم في وقت لاحق اليوم نحو حفل تنصيب "بايدن" رئيسا للولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة، وصرح الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه يتمنى النجاح لإدارة "بايدن" كما ألمح إلى إمكانية العودة للحياة السياسية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 31022 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3824 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 174 نقطة) إلى 13372 نقطة.