شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العالمية القابضة تقفز 500% إلى 3 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الشركة العالمية القابضة أرباحاً صافية قدرها 3.02 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 505.6 مليون درهم في عام 2019 بارتفاع 497%.

وحققت الشركة إيرادات من مبيعاتها قدرها 7.06 مليار درهم خلال 2020 مقابل 1.26 مليار درهم في 2019 بزيادة 461%.

وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 1.66 درهم من أرباح عام 2020 مقارنة بـ0.43 درهم للسهم عام 2019. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة بنهاية 2020 بنحو 16.37 مليار درهم، مقارنة مع 3.98 مليار درهم بنهاية 2019.

وارتفعت حقوق المساهمين من 2.2 مليار درهم بنهاية 2019 إلى 7.82 مليار درهم بنهاية 2020.