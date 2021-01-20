شكرا لقرائتكم خبر عن «بي آند جي» تتوقع نمواً أكبر في مبيعات التنظيف بسبب الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم بروكتر آند جامبل (بي آند جي) بأكثر من 1% رغم رفع شركة المنتجات الاستهلاكية العملاقة توقعاتها وقالت إن الإيرادات في الربع الماضي قفزت بسبب زيادة الطلب على منتجات التنظيف بسبب الوباء.

ورفعت الشركة توقعات مبيعاتها للعام بأكمله للمرة الثانية الأربعاء حيث استفادت من ارتفاع مستوى الطلب المستمر على منتجات العناية المنزلية والتنظيف بسبب تفشي «كوفيد-19».

وقالت «بي آند جي» إنها تتوقع زيادة مبيعات العام بأكمله بنسبة 5% إلى 6%، مقارنة بالتنبؤ السابق بزيادة 3% إلى 4%.