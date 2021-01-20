شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» و«نتفليكس» يقودان ناسداك إلى مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني الأربعاء بالتوازي مع حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في حين عززت سلسلة من أرباح الشركات القوية المعنويات في وول ستريت.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 220 نقطة فيما قفز ستاندرد أند بورز 1.1% إلى أعلى مستوى على الأغلاق، بقيادة قطاع خدمات الاتصالات، كما قفز مؤشر ناسداك 1.8% إلى مستوى قياسي بدعم أسهم التقنية وخصوصاً نتفليكس وجوجل.

وصعد سهم «جوجل» حوالي 5% إلى مستوى تاريخي ملامساً 1880 دولاراً ما وضع قيمة الشركة عند 1.27 تريليون دولار.

وقفز «نتفليكس» بأكثر من 14% بعد أن أبلغت الشركة عن نمو قوي في عدد المشتركين وقالت إنها تفكر في إعادة شراء الأسهم.

من جهته قفز سهم شركة ديزني المنافسة في البث المباشر بنسبة 2% بعد أعداد المشتركين القوية في نتفليكس.