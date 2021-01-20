شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مورجان ستانلي تتجاوز التقديرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد سهم مورجان ستانلي بأكثر من 2% بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات التقديرات على نتائج قوية للتداول وإدارة الثروات.

وأعلن مورجان ستانلي، الأربعاء، زيادة 57% في أرباح الربع الرابع من العام؛ إذ استفاد نشاط البنك المدرج في وول ستريت خلال التداول من التقلبات في أسواق المال التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وزاد صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 3.27 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 2.09 مليار دولار، أو 1.3 دولار للسهم، قبل عام.

وأفادت بيانات من «رفينيتيف آي بي إي إس»، بأن المحللين كانوا يتوقعون ربحاً بـ1.27 دولار للسهم. (رويترز)