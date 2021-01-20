شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد بدعم من السلع الفاخرة والرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد أن أعلنت مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة وإيه.إس.إم.إل المصنعة للرقائق عن تحديثات أرباح مشجعة، فضلا عن تطلع المستثمرين لحزمة تحفيز مالية أمريكية كبيرة مع تولي جو بايدن السلطة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة.

وانعكست المعنويات المتفائلة في الأسواق العالمية على البورصات الأوروبية بعدما دعت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إنفاق مالي كبير بإلقاء الضوء على الحاجة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وكانت أسهم السلع الفاخرة الدافع الأكبر للارتفاع بعد أن سجلت ريتشمونت زيادة خمسة بالمئة في المبيعات الفصلية بقيادة نمو قوي في علاماتها التجارية للحلي في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

وزاد سهم المجموعة 4.8 بالمئة فيما ارتفع سهم سواتش جروب المنافسة 2.9 بالمئة. وقفز سهم بربيري البريطانية 4.4 بالمئة بعد إعلان الأرباح.

وصعد سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج 2.1 بالمئة بعدما حققت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام، وقالت إنها تلقت طلبيات قوية لعام 2021.

وسجل مؤشر ميب الإيطالي أداء أفضل من سائر الأسواق بعدما اجتاز رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اقتراعا بالثقة في مجلس الشيوخ الثلاثاء مما يتيح له البقاء في منصبه بعد انسحاب حزب صغير شريك من الحكومة الائتلافية في الأسبوع الماضي. (رويترز)