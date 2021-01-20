شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. ما هي مميزات تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للبنزين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل أي مواطن على عدة مميزات عند تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى كبديل للبنزين والسولار، وفيما يلى نرصد أهم هذه المميزات:

س- لماذا يفضل البعض عمل سيارتهم بالغازوليس البنزين؟

ج- يفضل استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين لما له من مميزات كثيرة حيث إنه من المعروف أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كبديل لوقود السيارات توفر لصحابها أكثر من 60% من قيمة الطاقة وتعمل علي زيادة العائد الاقتصادي ككل .

س- لماذا يكون استعمال الغاز الطبيعي أفضل للبئية عن استعمال البنزين ؟

ج- يعتبر الغاز الطبيعي بديلا نظيفا وأمنا للبيئة، حيث إن استخدام الغاز كوقود للسيارات والمركبات بديلا للبنزين لأنه خالي من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية .

س- كيف يعمل الغاز الطبيعي على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق؟

ج- لأن الغاز الطبيعي غير سام وهو اخف من الهواء أي عند حدوث أي تسريب لا قدر الله يتصاعد لأعلي ولا يسبب أية مشكلات فنية بالسيارة .

س- هل من الممكن احتراق السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعى؟

ج- يكون احتمال الاشتعال ضئيل جدا، كما أن منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز لأنه عند إيقاف السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي فإنها تتحمل الضغوط العالية والصدمات لأنها مصممة طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية.

س- ما هي أنواع السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز بدلا من البنزين؟

ج- تتوافر خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلا للوقود لكافة أنواع السيارات الجديدة ولا يشترط موديل معين .

س- ما هي الأماكن المخصصة لتحويل السيارات للعمل بالغاز؟

يتم ذلك من خلال محطات التموين بمختلف المحافظات وعلي مدار 24 ساعة .