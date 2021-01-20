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زيادة أرباح مورجان ستانلى بدعم قوة التداول

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مورجان ستانلي اليوم الأربعاء، زيادة 57 بالمئة في أرباح الربع الرابع من العام، إذ استفاد نشاط البنك المدرج بوول ستريت في التداول من التقلبات في أسواق المال التي تسبب فيها فيروس .

وزاد صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 3.27 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 2.09 مليار دولار، أو 1.3 دولار للسهم، قبل عام.

وأفادت بيانات من رفينيتيف آي.بي.إي.إس بأن المحللين كانوا يتوقعون ربحا 1.27 دولار للسهم.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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