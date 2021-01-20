شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 20 -1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 20 -1-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى توفير أكثر من 3 مليارات دولار لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والارتفاعات الجماعية بمختلف الأسواق العالمية احتفاء بتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

المشاط: التعاون الدولى وفرت أكثر من 3 مليارات دولار لتنفيذ برنامج تنمية سيناء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الصناديق العربية التي تسهم في تموي برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

ناسداك يبلغ ذروة قياسية عند الفتح بفضل صعود نتفلكس

فتحت الأسهم الأمريكية على صعود اقترب بها من مستويات قياسية اليوم الأربعاء، مع استعداد جو بايدن لتولي مهام رئاسة الولايات المتحدة، بينما قفز سهم نتفلكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

صعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 31017.54 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 3816.22 نقطة.

احتفاء بتنصيب بايدن رئيسا لأمريكا.. الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات جماعية

شهدت أسواق المال والسلع العالمية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقبيل ساعات من بدء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة، في رد فعل احتفائي بمجيء إدارة الرئيس الديمقراطي، وتعهداتها بشأن إقرار حزمة إنقاذ مالي ضخمة لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يأمل المستثمرون أن تكون بادرة أمل في نفق كورونا المظلم وبداية لمعايشة مرحلة أكثر استقرارا تدعم نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي بشكل عام.

وحجم التجارة 862 مليون دولار خلال عام 2019..

مصر تشارك بمعرض الخرطوم الدولى بمساحة 468 متر وتمثل رابع أكبر دولة مصدرة له

تشارك وزيرة التجارة والصناعة بمعرض الخرطوم الدولى فى السودان خلال الفترة من 21-28 يناير وغادرت القاهرة اليوم متوجهه إلى الخرطوم، خاصة وأن السودان من أكثر الدول الإفريقية التى ترتفع إليها صادرات المنتجات المصرية فى كافة القطاعات، وتعتبر مصر رابع أكبر دولة مصدرة إلى السودان فى كل القطاعات السلعية بنسبة 6.1% من واردات السودان، وتأتى الصين فى المرتبة الأولى بقيمة 2.3 مليار دولار وبنسبة 30% ، ويليها الهند بقيمة مليار دولار وبنسبة 14% ، وفى المركز الثالث الإمارات بقيمة 845 مليون دولار وتمثل 11% .

"أودى" تسعى لبيع مليون سيارة فى الصين بـ 2023

قال فيرنر أيشهورن رئيس العلامة التجارة لأودي في الصين اليوم الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة تهدف لبيع مليون سيارة في الصين في 2023 مقابل 726 ألفا في 2020.

وأضاف أيشهورن أن أودي، التي تقوم بصناعة السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم مع مجموعة فاو، ستضيف أيضا المزيد من المنتجات في الصين. ودايملر وبي.إم.دبليو من بين منافسي أودي.

لماذا سجلت الصادرات المصرية أكثر من 25 مليار دولار خلال 2020؟

قال حسن ذكى عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وهو ما جعل الصادرات المصرية تسجل 25 مليار دولار خلال 2020 رغم تضرر الصادرات بكافة الدول.

وطالب ذكى فى تصريحات لليوم السابع، بضرورة خفض تكلفة الإنتاج لدينا لأن التكلفة المرتفعة لدينا تجعل سعر المنتج ليس مغري للدول المستوردة، والدليل أن رفع تكلفة الشحن من الصين من 2500 إلى 8 آلاف دولار للكونتينر، تسبب في رفع التكاليف الإجمالية هناك وهو ما انعكس على الصادرات المصرية، لذلك أى خفض فى التكاليف خاصة ملف التسهيلات الجمركية سيؤدى إلى زيادة بالصادرات.

وأشار إلى أن توقف بعض الخطوط الملاحية وشركات الشحن جراء جائحة فيروس كورونا، قابله استمرار فى الطلب على السلع خاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يجب أن نستمر فى استغلاله خلال عام 2021 حتى تتواصل الصادرات فى تحقيق معدلات مرتفعة.