شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 20-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 20-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

ويواجه الدولار الأمريكي ضغوطا محدودة في آسيا اليوم الأربعاء، فيما يلقى اليورو بعض الدعم إذ تحمس المستثمرون مع انحسار التوتر السياسي في إيطاليا وتحسن المعنويات في ألمانيا وتجدد التركيز على إنفاق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحاتها فيما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بفعل توقعات بشأن الإقراض ونزلت قليلا خلال أقوى جلسة لها منذ بداية 2021.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.68 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.14 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 222.35 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.14 ريال بما يعادل 59.49$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.55 ريال بما يعادل 54.53$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.26 ريال بما يعادل 52.05$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.36 ريال بما يعادل 44.62$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.17 ريال بما يعادل 34.70$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.57 ريال بما يعادل 29.74$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,940 ريال بما يعادل 1,850$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,562 ريال بما يعادل 416.43$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,145 ريال بما يعادل 59,489$