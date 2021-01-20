شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 20-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.91 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.81 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل ارتفع أيضا اليوم سعر الدرهم الإماراتى، أمام الجنيه المصرى، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيهات للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.61 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.91 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.72 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.91 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.96 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.