شكرا لقرائتكم خبر عن "العناني" يزور متحف الآثار القومي بمدريد ويدرس أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبيل مغادرته العاصمة الإسبانية مدريد، عقب مشاركته في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عُقدت خلال يومي 18 و 19 يناير الجاري، حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على زيارة متحف الآثار القومي بمدريد، للتعرف علي أسلوب العرض المتحفي به وتعزيز أوجه التعاون مع المتاحف المصرية.

وخلال الزيارة قام الوزير بجوله داخل الأقسام المختلفة بالمتحف، رافقه خلالها السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا، حيث استمعا لشرح مفصل عن المتحف من المسؤولين به، وحرص الوزير علي زيارة أقسام الحضارات القديمة.

كما تحدث الدكتور خالد العناني مع رئيس البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بمنطقة آثار أهناسيا بمحافظة بني سويف، عن أعمال البعثة وسبل تطوير العمل الاثري بها حيث أن هذه المنطقة من أهم المناطق الاثرية بالمحافظة وتعمل بها البعثة الإسبانية منذ عشرات السنين.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي انعقدت علي مدار يومي 18 و 19 يناير الجاري، كما شارك في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة، بالإضافة الي مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة، كما عقد عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان؛ حيث تحدث مع رئيس وزراء أسبانيا، والتقي بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، وعقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشئون السياحة الإسباني.