تركيا تقترض 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية

القاهرة - سامية سيد - قالت الخزانة التركية اليوم الأربعاء، إنها اقترضت 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على شريحتين وتلقت طلبا يتجاوز 15 مليار دولار.

وأضافت أن العائد على الشريحة لأجل خمسة أعوام 4.90 بالمئة فيما بلغ العائد على الشريحة لأجل عشرة أعوام 5.95 بالمئة.

وذكرت الخزانة أن الإصدار تلقى طلبات من أكثر من 300 مستثمر، مضيفة أن 35 بالمئة من السندات بيعت لمستثمرين من بريطانيا و33 بالمئة لمستثمرين من الولايات المتحدة و16 بالمئة لمستثمرين من دول أوروبية أخرى.