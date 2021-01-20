شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى يبطل قرارات مجلس إدارة وعمومية شركة سمن فرحه والدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببطلان كافة قرارات اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات الزيوت المتكاملة، المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018، ومحو التأشير بالسجل التجاري، وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفات قانون الهيئة العامة للاستثمار واللائحة الداخلية للشركة.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجزت دعوى وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية، لشركة صناعات الزيوت المتكاملة، المنتجة لـ "زيوت نباتية - مسلى نباتي - سمن فرحة - سمن الدوار - سمن البدور - زيت عباد ذرة سلسبيل - زيت عباد ذرة بدر"، المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 لحين الفصل في موضوع الدعوى، إلى جلسة 20 يناير الجاري.

وكشفت تفاصيل الأوراق الخاصة بالدعوى، والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، قيام شركة على وأولاده القابضة الإماراتية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية، لشركة صناعات الزيوت المتكاملة، المنتجة لـ "زيوت نباتية - مسلى نباتي - سمن فرحة - سمن الدوار - سمن البدور - زيت عباد ذرة سلسبيل - زيت عباد ذرة بدر" المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 لحين الفصل في موضوع الدعوى، على سند أنها تساهم بنسبة 9.2% من أسهم الشركة، والبالغ قيمتها 2 مليون دولار من إجمالي رأس مال الشركة.

صدر القرار برئاسة المستشار طاهر محمد زكى منصور، رئيس المحكمة والمستشارين إيهاب السيد عوارة، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.



