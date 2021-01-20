شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم شبكة الغازات فى تنفيذ خطط تنمية وإحلال الغاز للقطاعات المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت الشبكة القومية للغازات الطبيعية علي مدى عقود طويلة في تنفيذ خطط التنمية وإحلال الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، من خلال تقليل استهلاك المنتجات البترولية (البوتاجاز- السولار - المازوت)، عن طريق توفير الوقود البديل، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في مد المصانع الجديدة بالغاز الطبيعي، بالإضافة لتغذية محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وتنفيذ المآخذ اللازمة لتغذية المنازل والمصانع المتواجدة على طول مليار خطوط الشبكة القومية للغاز في المحافظات المختلفة .

يتم التحكم في تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لنظام جمع ومراقبة البيانات والتحكم بها SCADA ، عن طريق مقر المركز القومي للتحكم بالشبكة بالتجمع الخاملي NATA .

وفيما يتعلق بتوسعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019- 2020 وذلك وفقا لتقرير للشركة القابضة للغازات الطبيعية، فكانت كالتالى:

1- الانتهاء من عدد من خطوط الصلب ذات الضغط العالی 70 بار لتدعيم الشبكة القومية، والاستمرار في استكمال تنفيذ خطوط الغاز الجديدة والمآخذ اللازمة للمساهمة في تحقيق الخطة القومية التوصيل الغاز للمحافظات .

2- تطورت أطوال الشبكة القومية لتصل إلى حوالي 66.5 ألف كيلومتر بسعة نقل حوالي 250مليون متر مكعب يوميا بنهاية يونيو 2020، وذلك لتأمين الإستهلاكات والضغوط بمناطق الجمهورية المختلفة .

أما فيما يتعلق بمشروعات الخطوط التي تم الإنتهاء منها خلال العام المالي 2019-2020 كانت كالتالي:

1-مشروع خط الواسطي / بني سويف ( المرحلة الأولى ) بطول 65 كم - قطر 36 بهدف تدعيم تغذية محطة كهرباء بني سويف ومنطقة الصعيد .

تكلفة المشروع بلغت 511مليون جنيه تم التدفيع : نوفمبر2019.

2- مشروع ازدواج خط إدكو / أبو حمص بطول 28كم – قطر42

تكلفة المشروع : 700 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء منه خلال شهر فبراير2020

3-مشروع تأهيل خط عبر سيناء ( مرحلتين ) قطر 36 ،حيث بلغت تكلفة المشروع 97 مليون جنيه وتم التدفيع خلال شهر مارس 2020.