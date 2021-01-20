شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك يبلغ ذروة قياسية عند الفتح بفضل صعود نتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الأسهم الأمريكية على صعود اقترب بها من مستويات قياسية اليوم الأربعاء، مع استعداد جو بايدن لتولي مهام رئاسة الولايات المتحدة، بينما قفز سهم نتفلكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

صعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 31017.54 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 3816.22 نقطة.