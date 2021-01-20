شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بتنصيب بايدن رئيسا لأمريكا.. الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق المال والسلع العالمية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقبيل ساعات من بدء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة، في رد فعل احتفائي بمجيء إدارة الرئيس الديمقراطي، وتعهداتها بشأن إقرار حزمة إنقاذ مالي ضخمة لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يأمل المستثمرون أن تكون بادرة أمل في نفق كورونا المظلم وبداية لمعايشة مرحلة أكثر استقرارا تدعم نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي بشكل عام.

والبداية من أسيا، حيث سجل مؤشر "شنجهاي" ارتفاعا بنسبة 0.47% إلى 3583 نقطة، كما صعد مؤشر "هانج سينج" بنسبة 1.08% إلى 29969 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر بورصة سنغافورة بنحو 0.10% إلى 2998 نقطة، وصعد مؤشر "سينكس" الهندي بنسبة 0.80% إلى 49792 نقطة.

وعلى الصعيد الأوروبي، صعد مؤشر "يوروستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% مسجلا 410 نقطة، وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.53% إلى 5618 نقطة، فيما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.52% إلى 13887.46 نقطة.

كما اقتفت الأسهم الأمريكية نظيرتها الآسيوية والأوروبية صعودا، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشراتها الرئيسية ارتفاعا جماعيا خلال التعاملات المبكرة ما قبل الافتتاح، فصعد مؤشر"ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.32% إلى 3802 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.76% إلى 13084 نقطة، كذلك صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.10% مسجلا 3085 نقطة.



وامتدت المكاسب لتشمل أسواق السلع والمعادن، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 1% متجاهلة تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن استمرار ضعف الطلب على الخام نتيجة تفشي فيروس كورونا وما صاحبه من تدابير إغلاق ببعض الدول.. وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بنسبة 0.9% إلى 56.35%، فيما صعد سعر عقود الخام الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 1.15% إلى 53.59 دولار للبرميل.



وشهدت أسعار الذهب العالمية انتعاشة مدعومة بتصريحات جانيت يلين رئيس الفيدرالي الأمريكي السابق ومرشحة بايدن لتولي حقيبة الخزانة الأمريكية حول ضرورة التعجيل بتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد في أسرع وقت.. وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير بنحو 0.5% مسجلا 1850.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.6% عند 1851.20 دولار للأوقية.



كما صعدت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.7% مسجلة 25.50 دولار للأوقية، وارتفع كل من البلاتين بأكثر من 1% عند 1099.89 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.5% مسجلًا 2373.54 دولار للأوقية.



وكانت جانيت يلين قد شددت، في كلمتها أمس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، على اتخاذ المزيد من الإجراءات في سبيل محاربة الركود الاقتصاد وتجنيب البلاد مزيدا من الأضرار الاقتصادية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوب يوجر محلل اقتصادي قوله "إن كلمات جانيت يلين توحي بأن هناك جدية وإصرارا على تمرير حزمة مالية ضخمة من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب على الخام والاستهلاك بالتزامن مع الانفراجة في توافر عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة".. مضيفا أن توافر سيولة نقدية من الدولارات خلال الفترة المقبلة يجعل قيمة الدولار أضعف، ومن ثم يحفز مزيدا من الطلب وشراء السلع المقومة بالعملة الأمريكي، مثل النفط والذهب وغيرها من المعادن.



ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الأمريكي الديمقراطي المنتخب جون بايدن اليمين الدستورية اليوم، ليتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من التطورات عن اقتراح خطته التحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار.