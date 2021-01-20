شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 11.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.41% رابحاً 38.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 369.36 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.25% رابحاً 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.152 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 802.632 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 11.2 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.980% رابحاً 36.127 نقطة ليغلق عند مستوى 3715.809 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.27% خاسراً 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.55 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.26% خاسراً 23.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8878.30 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسراً 23.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8878.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% رابحاً 329.52 نقطة ليغلق عند مستوى 26279.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.2 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الأدوية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.25%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 5.62%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.25%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 3.82%، فيما تراجع 110 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.43%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 3.24%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "أنابيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 292.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.41% رابحاً 38.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 476.6 مليون سهم محققة ما قيمته 569.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6169 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.30%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.10%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 5%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.7 مليون ورقة بقيمة 95 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.96%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.152 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 802.632 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 230 مليون سهم، بقيمة 710.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 5320 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 7.77%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.35%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%.

وارتفع 25 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الدار العقارية بنسبة 8.11%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 7.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 6.25%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) بنسبة 3.17%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 1.89%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 207.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحاً 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحاً 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6202.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4655.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4822.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 315.5 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.06%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.980% رابحاً 36.127 نقطة ليغلق عند مستوى 3715.809 نقطة، وبلغ حجم التداول 16 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال عبر تنفيذ 898 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 16 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 9.09%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 8.16%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.68%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 3.13%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 486.5 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.6 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 19.88% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.67%، عقارات السيف بنسبة 0.6%، شركة ناس بنسبة 2.38%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.77% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%.