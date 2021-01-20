شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 170 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح للإصدار الرابع البالغ قيمته 170مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والرابع ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وهو أول برنامج من نوعه منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، علمًا بأن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الثالث البالغ قيمته 160 مليون جنيه من ذلك البرنامج خلال شهر سبتمبر 2020.

وقد أسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. ومن المقرر إتمام عملية الإصدار الرابع البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا الإصدارات الثلاثة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنمية أعمالها في خدمات إصدار سندات التوريق، باعتبارها من فئات الأصول التي تحظى بالاهتمام المتزايد خلال الفترة الماضية. وأشار جاد أن هذه الصفقة تأتي عقب مرور أقل من أسبوع على الإتمام الناجح للإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي»، مما يؤكد تفاني فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس في تعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة. واختتم جاد بأن الشركة تتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان لتنفيذ وإتمام الإصدارات القادمة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.