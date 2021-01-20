شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسراً 23.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8878.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% رابحاً 329.52 نقطة ليغلق عند مستوى 26279.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.2 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الأدوية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.25%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 5.62%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.25%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 3.82%، فيما تراجع 110 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.43%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 3.24%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "أنابيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 292.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن بنك الرياض، عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، لغرض إصدار صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) في مرحلة أو عدة مراحل أو إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وعزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية، وعيّن البنك شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد للتأسيس المقترح لبرنامج الصكوك والطرح المحتمل.