شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 7مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.