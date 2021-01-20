شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية لتصفية شركة المنيا للكربونات التابعة لمجموعة "قسطور جروب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محكمة القاهرة الإقتصادية، دعوى قضائية، تطالب بتصفية شركة "المنيا للكربونات"، وتعيين مصفى قضائي، لتصفية الشركة وأصولها وتجنيب حصة كل شريك في الشركة.

وكشفت الدعوى والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، قيام عبد الرحيم عمرو، المحامى برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، وكيلاً عن يحي بشرى غبريال قسطور، ونرمين يحي بشرى غبريال، ضد رئيس مجلس إدارة شركة المنيا للكربونات طلعت قسطور غبريال بصفته الممثل القانوني لها، يطالب فيها بتصفية الشركة، وتعيين مصفى قضائي، لتصفيتها، وأصولها وتجنيب حصة كل شريك في الشركة، وإلزام المدعى عليهم المصروفات واتعاب المحاماة، على سند أن وكلاءه شركاء مساهمين في شركة "أبو قسطور جروب للمقاولات والأعمال التكميلية"، والتي قامت بتأسيس شركة "المنيا للكربونات" بحصة بلغت 313600 سهم مما يجعلهم أصحاب حق في إقامة الدعوى.

وكشفت أوراق الدعوى أن يحي بشرى غبريال قسطور، ونرمين يحي بشرى غبريال، طالبا رئيس مجلس الإدارة بالحصول على أرباحهم من الشركة منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والتي رفض رئيس مجلس الإدارة حصولهم عليها مما دعاهم إلى إقامة تلك الدعوى.