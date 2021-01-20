شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبى الأوّل يوقّع اتّفاقيّة نهائيّة للاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عودة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب الحصول على الموافقات من البنوك المركزيّة والجهات التنظيميّة المطلوبة عمليّة الاستحواذ الأولى لبنك أبو ظبي الأوّل على الصعيد الدولي تأتي تماشياً مع استراتيجيّة تنمية وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكّل هذه العمليّة فرصة استراتيجيّة لبنك عوده (لبنان) لجني ثمار استثماره الناجح في مصر، كما ستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة ستساهم عمليّة الاستحواذ على دعم عمليّات بنك أبو ظبي الأوّل في مصر، ليصبح أحد أكبر المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة في البلاد من حيث إجمالي الأصول

أعلن بنك أبو ظبي الأوّل وبنك عودة ش م ل اليوم عن توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل على 100% من رأسمال بنك عوده ش م م (مصر).

وجاءت اتّفاقيّة الاستحواذ هذه عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأوّل على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري. ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتمّ الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأوّل: "لدى بنك أبو ظبي الأوّل تاريخ طويل في جمهوريّة مصر العربيّة حيث افتتح البنك أوّل فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتُعدّ هذه العمليّة أوّل استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأوّل، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبو ظبي الأوّل من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم."

ومن جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: "تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظّفينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهراً. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسّستها مجموعة بنك عوده في المنطقة."

سوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأوّل في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في الجمهوريّة من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع. وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) 83.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أميركي). ومن شأن الخدمات المصرفيّة المتميّزة التي يقدّمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمّل العمليّات التشغيليّة لبنك أبو ظبي الأوّل في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتميّز في السوق المصريّة منذ العام 1975.

وعمل كلّ من بنك أبو ظبي الأوّل وشركة "يو بي إس. أيه جي" (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من "فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي" (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبو ظبي الأوّل في هذه الصفقة.

كما عملت المجموعة الماليّة "هيرمس" (EFG Hermes) (كالاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين عملت كلّ من شركة "ديكرت إل إل بي" (Dechert LLP) وشركة "ذو الفقار وشركائهم" كاستشاريّين.

قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة. وقد قدّم جبمورغين (JPMorgan) رأياًحول عدالة سعر هذه العمليّة لبنك عودهفي حين قدّمت شركة "برودعايت أدفايسرز ش.م.ل" Broadgate Advisors)) خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة.